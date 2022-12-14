«Уэнсдэй» обошла «Историю Джеффри Дамера» по просмотрам на Netflix

Сериал о девушке из готичной семейки Аддамс поставил новый рекорд, набрав более 1 млрд часов просмотров. Об этом написал Variety.





Wednesday стала третьим проектом Netflix, который достиг такого результата за первые 28 дней с премьеры. Ранее планку в 1 млрд просмотрочасов покорили «Игра в кальмара» и «Очень странные дела 4».





С этим показателем история Уэнсдэй Аддамс стала вторым самым популярным шоу стриминга на английском языке, обогнав сериал «Монстр: История Джеффри Дамера». Лидером списка остается четвертый сезон «Очень странных дел» с 1,35 млрд часов просмотров за 28 недель с релиза.





Журнал предположил, что фэнтези-хоррору братьев Дафферов удастся сохранить положение. При этом он указал на разницу в хронометраже проектов: «Уэнсдэй» длится семь часов, а Stranger Things 4 — 13 часов.





В еженедельном рейтинге сериал с Дженой Ортегой в главной роли обошел документалку «Гарри и Меган», ставшую второй. Первую половину шоу о необычной паре посмотрели почти 82 млн часов за четыре дня с дебюта, что сделало его самым популярным документальным сериалом «Нетфликса».





Фото: кадр из «Уэнсдэй»