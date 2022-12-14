Новогоднее шоу VK с Клавой Кокой и Мари Краймбрери пройдет 28 декабря

Эксперты посчитали кинокомикс с Робертом Дауни-младшим и диснеевский полнометражный мультфильм зна...
Сериал о девушке из готичной семейки Аддамс поставил новый рекорд, набрав более 1 млрд часов просм...
Программу проведут в группе «VK Музыка» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба компани...
Постановщица первых двух фильмов о Диане Принс прокомментировала в соцсетях сообщения о закрытии п...
Совместный проект музея-заповедника «Куликово поле» и МИА «Россия сегодня», созданный при поддержке ...
Эксперты посчитали кинокомикс с Робертом Дауни-младшим и диснеевский полнометражный мультфильм зна...
Сериал о девушке из готичной семейки Аддамс поставил новый рекорд, набрав более 1 млрд часов просм...
Программу проведут в группе «VK Музыка» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба компани...
Постановщица первых двух фильмов о Диане Принс прокомментировала в соцсетях сообщения о закрытии п...
Совместный проект музея-заповедника «Куликово поле» и МИА «Россия сегодня», созданный при поддержке ...
Заключительный гала-концерт Года культурного наследия народов России состоялся в Московском государс...
Депутаты одобрили законопроект о соблюдении госслужащими и гражданами норм русского литературного ...
Исполнитель роли хранителя Костика рассказал «Газете.Ru» о своем персонаже и секрете успеха проект...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова встретилась с директором Бюро культуры, спорт...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в министерской панельной сессии...
Актриса из «Купе № 6» дебютировала как режиссер полнометражной ленты. Видео опубликовала на ютьюбе к...
Вице-премьер Татьяна Голикова провела первое заседание организационного комитета по подготовке и про...
15 декабря 2022 года в 10:00 состоится пресс-конференция, посвященная началу первого в России, осуще...
С 13 по 25 декабря в Петербурге проходит XXII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», пос...
В день 90-летия выдающегося композитора на сцену концертного зала имени П. И. Чайковского выйдут сим...
Дополнительные предметы представят на выставках «Античные вазы» и «Купеческий портрет XVIII — начала...
Экспозиция расположится в Доме-музее П.П. Чистякова, входящем в структуру Музея Академии художеств...
В Сети начали публиковать полноценные отзывы экспертов киноотрасли, посмотревших долгожданное продол...
Премьерный показ музыкальной постановки состоится 17 декабря на сцене МГАТ под руководством Надежд...
Ролик по продолжению оскароносной ленты 2018 года появился на ютьюб-канале компании-дистрибьютора ...
14.12.2022