Новогоднее шоу VK с Клавой Кокой и Мари Краймбрери пройдет 28 декабря

Программу проведут в группе «VK Музыка» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.

Программу проведут в группе «VK Музыка» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.

Шоу «VK под шубой» стартует в 20:23. В нем примут участие The Hatters, Люся Чеботина, IOWA, Тося Чайкина, 10AGE, NЮ и другие артисты. К ним присоединятся популярные блогеры Диана Астер, НЕМИЛА, Barbiesleepy, Maitrei, Prudnikov и др.

Исполнители представят новогодние хиты в дуэтах с известными эстрадными певцами и певицами, имена которых хранят в тайне до начала мероприятия. Известно, что новую версию песни «Звенит январская вьюга» споют Валерия и группа The Hatters.

Трек уже доступен в «VK Музыке». Он вошел в новогодний сборник со студийными записями композиций, которые прозвучат на «VK под шубой». Релиз альбома состоится в день проведения шоу.

Фото: Pixabay

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