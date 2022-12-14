Новогоднее шоу VK с Клавой Кокой и Мари Краймбрери пройдет 28 декабря

Новогоднее шоу VK с Клавой Кокой и Мари Краймбрери пройдет 28 декабря

14.12.2022

Программу проведут в группе «VK Музыка» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба компании, пишет ТАСС.