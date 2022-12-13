В Бишкеке прошла церемония закрытия «перекрестного» Года РФ и Киргизии

Церемонию закрытия «перекрестного» Года, стартовавшего в 2020 году, украсил уникальный концерт, подготовленный ФГБУК РОСКОНЦЕРТ при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Министерства культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизской Республики.

Перед зрителями и гостями с приветственными речами выступили заместитель Министра культуры Российской Федерации Владимир Осинцев и Министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Киргизской Республики Алтынбек Максутов.

По итогам переговоров достигнута договоренность о проведении в начале 2023 года в России очередного заседания рабочей группы по культуре Межправительственной Российско-Киргизской комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, в рамках которого будут утверждены перспективные направления взаимодействия, а также меры поддержки старейшего русского театра Киргизии.

Фото: Минкультуры РФ