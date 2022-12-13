Минкультуры поддержит более 70 мероприятий в сфере кино в 2023 году

При отборе проектов экспертный совет особое внимание уделял роли кинофестивалей в воспитании зрительской культуры, формировании интереса к кинематографу у локальных аудиторий, потенциалу кинофестивалей к открытию новых талантов и важности развития кинофестивального движения в регионах.

Среди успешно прошедших конкурсный отбор – Международный кинофестиваль духовно-нравственного кино «Золотой Витязь», Международный кинофестиваль им. А. Тарковского «Зеркало», X Международный фестиваль детского и семейного кино «Ноль плюс», XXI Открытый Российский фестиваль кино и театра «Амурская осень», курс семинаров для второго состава съемочной группы на Свердловской киностудии, лаборатория «Ленфильм-дебют», национальная премия в области кинематографии «Золотой орел» и другие киномероприятия на территории Российской Федерации.

Впервые при поддержке ведомства пройдут Международный кинофестиваль социально ориентированных короткометражных фильмов, видеороликов и социальной рекламы «Лампа», Городецкий кинофестиваль им. Св. Александра Невского, Российский фестиваль сериалов «Пилот».

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