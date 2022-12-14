VR-квест «Тайны Куликова поля» стал лауреатом Премии Рунета

Это археологический квест, в котором в виртуальной реальности встречаются средневековый воин, археолог и реставратор. Все роли проживает пользователь — вершит и изучает историю, ищет на поле битвы реликвии и восстанавливает их в лаборатории.

VR о Куликовом поле — первый в истории страны, получивший национальную Премию Рунета. Победителей объявили 13 декабря в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

«По-моему, просто прекрасно, что VR-квест «Тайны Куликова поля» по достоинству оценили эксперты Премии Рунета. С одной стороны, он может похвастаться исторической достоверностью, ведь за основу взяты артефакты из хранилища Государственного музея-заповедника «Куликово поле». С другой — говорит с молодой аудиторией привычным ей языком технологий. Думаю, такое признание вдохновит на создание все большего числа просветительских проектов, в духе времени соединяющих традицию и технологии», — отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Первый квест доступен на платформе Steam и уже в декабре будет представлен в Научном центре «Археология и реставрация» в Музейном квартале Тулы. В нем история развивается вокруг наконечников стрел — самой многочисленной находки на поле Куликовской битвы. В следующих VR-квестах можно будет обнаружить на поле битвы, отреставрировать и научиться владеть копьем, сулицей, реконструировать пластинчатый доспех и кольчугу, подержать в руках ордынскую монету и православный крест-энколпион.

Фото: Минкультуры РФ