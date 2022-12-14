Звезды народного искусства выступили в Москве

14.12.2022
На сцене выступили более 200 участников любительских и профессиональных коллективов из Башкортостана, Калмыкии, Карелии, Крыма, Северной Осетии, Якутии, Татарстана, Тывы, Удмуртии, Чувашии, Пермского края, Вологодской области, Санкт-Петербурга и Москвы.
«Год культурного наследия стал новым этапом в развитии государственной культурной политики. Многочисленные творческие проекты и акции, прошедшие в регионах, объединили миллионы людей в деле сохранения и популяризации этнокультурного достояния России. Без сомнения, главными героями Года стали хранители этнокультурного достояния: участники и руководители творческих коллективов, мастера-ремесленники, специалисты домов культуры и центров народного творчества», – отметила в приветствии к участникам концерта министр культуры Ольга Любимова.
Юные звездочки детской Фольклориады, лауреаты всероссийских жанровых декад и других акций представили зрителям многонациональные традиции своих регионов. Ансамбль «Горец» из Владикавказа исполнил осетинский танец Симд, вошедший в Антологию народной культуры. Участники вологодского оркестра «Русский сувенир» показали виртуозное владение владимирскими рожками, жалейками, трещотками, ложками и другими шумовыми инструментами. Со сцены также звучали карельский кантеле, гармонь, якутские барабаны чардаат кюпсюр и, конечно, народные песни.