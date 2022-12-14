Законопроект о защите русского языка прошел первое чтение

Депутаты одобрили законопроект о соблюдении госслужащими и гражданами норм русского литературного языка, внесенный кабмином в конце октября. Заседание ГД прошло 13 декабря.





Проект ФЗ говорит о «недопустимости использования иностранных слов, за исключением не имеющих общеупотребительных аналогов в русском языке» (список таких слов приведен в «нормативных словарях» — это и другие понятия также вводит законопроект). Среди целей документа указывается защита русского языка от слишком частого применения слов из других языков.





Проект уточняет, в каких сферах обязательно применение русского литературного языка как государственного.



