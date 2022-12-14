Актер Дмитрий Лысенков объяснил популярность «Вампиров средней полосы»

Исполнитель роли хранителя Костика рассказал «Газете.Ru» о своем персонаже и секрете успеха проекта об отечественных упырях.





По его мнению, симпатию зрителей проекту обеспечила оригинальная идея: авторы переместили средневековых европейских героев в реальность российской средней полосы, что обеспечило «большой простор для юмора». Также они с нового ракурса создают мир, который пересекается с реальностью. Кроме того, проект делали «с большой любовью и тщательностью», добавил артист.





В новых сериях его персонаж будет появляться намного чаще и раскроется намного ярче. От его действий не раз будут зависеть повороты сюжета, добавил исполнитель роли. Он поделился, что в стартовавшем втором сезоне зрители увидят больше крови и экшна, а у семейства деда Славы появится больше проблем и врагов.





Первая серия продолжения «Вампиров средней полосы» вышла на Start 13 декабря. Эпизоды продолжат выходить по вторникам.



