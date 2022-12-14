Вышел трейлер первого фильма Динары Друкаровой «Лили и море»

Актриса из «Купе № 6» дебютировала как режиссер полнометражной ленты. Видео опубликовала на ютьюбе компания-прокатчик «Атмосфера кино».





Фильм Динары Друкаровой основан на автобиографической книге Le grand marine французской писательницы Катрин Пулэн и снят в Исландии.





Главная героиня Лили, которую сыграла постановщица, сбегает от своего прошлого и обыденности жизни в маленьком городке, на Север — чтобы ловить рыбу. Она становится единственной женщиной на борту траулера. За хрупкую внешность рыболовы называют ее воробышком. Но стойкость и смелость Лили помогают ей завоевать уважение команды и возможность на свободную жизнь.





По словам Друкаровой, роман Пулэн привлек ее отношениями главной героини с мужчинами: «Лили не пытается доказать свое равенство с мужчинами, просто она сильная личность и просит, чтобы к ней относились с уважением». Этой работой постановщица «призывает перестать играть мужские/женские роли», зачастую навязываемые обществом и культурой.





За производство ленты отвечали компании из РФ, Бельгии, Франции и Исландии. Среди ее продюсеров значится Сергей Сельянов. В касте — Бьёдн Хлинур Харальдссон («Ведьмак»), Сэм Лаувейк («Империя») и др.





В российских кинотеатрах лента появится 12 января.



