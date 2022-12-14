В честь Расула Гамзатова назовут сквер в Петербурге

Вице-премьер Татьяна Голикова провела первое заседание организационного комитета по подготовке и проведению празднования в 2023 году 100-летия со дня рождения поэта Расула Гамзатовича Гамзатова.

«Значение личности Расула Гамзатова высоко отмечено президентом России Владимиром Путиным, подписавшим указ о праздновании юбилея. Учитывая вклад Расула Гамзатова в отечественную культуру и активную общественную деятельность, наша общая задача – организовать работу на самом высоком уровне, сделать этот праздник заметным событием не только для Дагестана, но и для всей России», – подчеркнула Татьяна Голикова.

Оргкомитетом утвержден план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования юбилея поэта, разработанный Министерством культуры России и правительством Дагестана совместно с федеральными и региональными органами власти и организациями. На сегодня он включает 42 мероприятия, среди них: выставочные и культурно-просветительские мероприятия, научные конференции и издательские проекты, конкурсы и фестивали.

«Празднование 100-летия народного поэта – это замечательная возможность в очередной раз громко заявить о России как о многонациональной стране с богатейшим культурным наследием и о выдающемся поэте, который в каждом своем произведении провозглашал общечеловеческие ценности, такие как дружба, любовь, верность, совесть – об этом так важно говорить сегодня», – отметил глава Дагестана Сергей Меликов, выступая с докладом на заседании оргкомитета.

Глава республики выразил признательность президенту России за особое, бережное отношение к памяти Расула Гамзатовича и поддержку инициатив региона, а также правительству России – за проводимую работу по подготовке юбилейных мероприятий.

Фото: Минкультуры РФ