Во Владикавказе пройдет выступление музыкантов – лауреатов Конкурса Чайковского

В рамках проекта «Цикл концертов лауреатов всероссийских и международных конкурсов в регионах России» во Владикавказе состоится выступление известных российских музыкантов – лауреатов Конкурса Чайковского, организованное по поручению Министерства культуры Российской Федерации и при информационной поддержке ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

17 декабря 2022 года в Концертном зале филиала Мариинского театра в РСО-Алания выступят лауреаты всероссийских и международных конкурсов – Владислав Куприянов (баритон) и Гайк Казазян (скрипка). В концерте принимает участие Симфонический оркестр филиала Мариинского театра. Дирижирует концертом лауреат Международного конкурса пианистов, композиторов и дирижеров им. С. В. Рахманинова (Москва, 2022; I премия и золотая медаль) Филипп Селиванов.

В программе концерта прозвучат скрипичные сочинения С. С. Прокофьева, арии из опер А. П. Бородина, С. В. Рахманинова, Н.А. Римского-Корсакова, П. И. Чайковского.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ