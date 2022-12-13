Экспериментальные спецпоказы пройдут в Тульском филиале ГИМа

Дополнительные предметы представят на выставках «Античные вазы» и «Купеческий портрет XVIII-начала ХХ века», сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-служба Исторического музея.





14 декабря на выставке «Античные вазы» стартует спецпоказ фигур Ниобидов — детей Ниобы, дочери Тантала и жены царя Фив. Согласно древнегреческой мифологии, все ее дети были убиты Артемидой и Аполлоном, а их тела превращены в камень. Сама Ниоба тоже стала камнем, постоянно источающим слезы. Увидеть античные экспонаты можно до середины января.





21 декабря в рамках выставки купеческих портретов покажут живописное изображение Петра Щукина 1900 года, созданное Андреем Карелиным. Также на спецпоказе представят подлинную паспортную книжку коллекционера.





Спецпоказы — новый формат выставок, который ГИМ впервые проводит в Туле. Они предполагают экспонирование дополнительных предметов, относящихся к теме выставке, но не включенных в нее, рассказали в музее.





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