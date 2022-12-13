Работы Филиппа Малявина покажут на выставке «Контуры» в Пушкине

Экспозиция расположится в Доме-музее П.П. Чистякова, входящем в структуру Музея Академии художеств в Петербурге. Об этом сообщается на сайте МАХ.





Выставка будет работать с 15 декабря по 14 марта. На ней представят графику автора из коллекции художника Исаака Бродского, которая хранится в фондах Научно-исследовательского музея при РАХ.





Посетители увидят графические портреты, жанровые сцены и автопортрет мастера. Проект познакомит с авторским стилем и его особенностями. В музее отмечают, что рисунок, к которому художник регулярно обращался, занимал в его творчестве самостоятельное место.





Филипп Малявин — выходец из крестьянской семьи. В юности отправился в монастырь на Афоне, чтобы обучаться иконописи. Оттуда отправился в училище при Академии художеств в Петербурге, где учился у Ильи Репина. Две из трех первых выставленных работ художника приобрел Павел Третьяков. Одна из них — «Крестьянка, вяжущая чулок», где автор впервые использовал красный цвет. После революции он сделал многочисленные зарисовки Ленина, провел первую персональную выставку. Позже переехал с семьей во Францию.





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