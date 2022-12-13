Театр «Русская песня» приглашает на премьеру спектакля «Бабкины сказки-7»

Премьерный показ музыкальной постановки состоится 17 декабря на сцене МГАТ под руководством Надежды Бабкиной, сообщила пресс-служба московского учреждения.





Режиссер новых «Бабкиных сказок» Максим Лахно седьмой год подряд ставит новогодние спектакли для всей семьи на основе русских народных сказок.





«Бабкины сказки-7» поведают страшную историю о том, как Новый год оказывается под угрозой срыва. Кощей похищает Снегурочку, без которой Новый год не наступит, а на ее место пытается продвинуть одну из своих принцесс. На поиски внучки Деда Мороза отправляются обитатели леса. В их руках оказывается судьбы Снегурочки и грядущего года.





В спектакле участвуют солисты фолк-рок-группы «После 11», ансамблей «Славяне» и «Русская песня». В их исполнении под аккомпанемент народных инструментов прозвучат вокальные номера.





Динамичное действо будет происходить не только на сцене. В фойе театра организуют народные игры, фотозоны, занятия по народным промыслам и другие развлечения.





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