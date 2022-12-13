Sony представила трейлер мультфильма «Человек-паук: Через вселенные 2»

Ролик по продолжению оскароносной ленты 2018 года появился на ютьюб-канале компании-дистрибьютора Sony Pictures Entertainment.





Трейлер представляет диалог знакомых героев Майлза Моралеса aka Человека-паука и его матери Рио Моралес, переживающей за сына. Кадры из будущего фильма перемешиваются с кадрами из первой части. Главный герой встречает подругу Гвен Стейси, которая тоже обладает паучьими способностями, а также отряд «Паучков», призванных охранять существование Мультивселенной. Они начинают конфликтовать из-за того, что по-разному смотрят на спасение вверенной Вселенной, когда появляется новый антагонист Пятно.





Ранее авторы рассказывали, что сиквел Spider-Man: Into the Spider-Verse получит не менее шести визуальных решений, в которых будут выполнены разные миры, где побывают герои. В мультфильме появятся 240 персонажей, что в шесть раз больше «каста» оригинала.





Кинотеатральный релиз ленты состоится 2 июня 2023 года.



