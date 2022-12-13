Топ-3 самых популярных фильмов 2022 года составили кинокомиксы DC и Marvel

Самой популярной кинолентой по версии IMDb оказался новый «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсоном в главной роли.





Традиционный список кинокартин уходящего года портал IMDb составляет на основе количества фактических просмотров их страниц, которые учитывает IMDbPro. Рейтинг обновляется еженедельно в течение года.





По итогам 2022-го тройку лидеров составили супергеройские экшны. Вслед за победителем от DC расположились новинки от «Марвел»: сиквел «Доктора Стрэнджа» и четвертая часть «Тора». А продолжение «Черной пантеры» оказалось на пятом месте.





Самая кассовая кинокартина года «Топ Ган 2: Мэверик» с Томом Крузом заняла лишь четвертое место. А обласканная критиками сай-фай-лента «Все везде и сразу» с Мишель Йео — восьмое. Также в списке — «Варяг» от режиссера «Ведьмы» Роберта Эггерса, один из самых дорогих фильмов Netflix «Серый человек», экранизации романа Агаты Кристи «Смерть на Ниле», а также слэшер «X» об охоте за съемочной группой фильмов для взрослых.





В рейтинге сериалов от IMDb лидером стали «Очень странные дела 4». Далее расположились «Дом дракона» и «Лучше звоните Солу».





Фото: кадр из «Бэтмена»