Netflix снимет игровой фильм по аниме «Моя геройская академия»

Netflix снимет игровой фильм по аниме «Моя геройская академия»

13.12.2022

В основу полнометражного проекта стриминга ляжет манга My Hero Academia Кохэя Хорикоси, сообщил IndieWire.