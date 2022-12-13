Netflix снимет игровой фильм по аниме «Моя геройская академия»

Самой популярной кинолентой по версии IMDb оказался новый «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсо...
В основу полнометражного проекта стриминга ляжет манга My Hero Academia Кохэя Хорикоси, сообщил In...
Самым популярным шоу уходящего года стал четвертый сезон «Очень странных дел», приквел «Игры престол...
13 декабря в российском онлайн-кинотеатре появилась первая серия нового сезона детективной драмеди в...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался 13 декабря. Информацию о его смерти РИА Новости подтвердил...
Самой популярной кинолентой по версии IMDb оказался новый «Бэтмен» Мэтта Ривза с Робертом Паттинсо...
В основу полнометражного проекта стриминга ляжет манга My Hero Academia Кохэя Хорикоси, сообщил In...
Самым популярным шоу уходящего года стал четвертый сезон «Очень странных дел», приквел «Игры престол...
13 декабря в российском онлайн-кинотеатре появилась первая серия нового сезона детективной драмеди в...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался 13 декабря. Информацию о его смерти РИА Новости подтвердил...
Стриминг назвал свое новое шоу главной премьерой декабря. Ролик доступен на ютьюб-канале сервиса. ...
Руководство Warner Bros. Discovery убрало проекты из библиотеки принадлежащего ей стриминга, сообщил...
Премьерные показы музыкальной постановки пройдут 16, 17 и 18 декабря, сообщила пресс-служба учрежден...
Возможное развитие сюжета фильма раскрыл продюсер франшизы Джон Ландау в беседе с Gizmodo. ...
Хронометраж первого эпизода проекта по миру «Одних из нас» может составить полтора часа, сообщил Nau...
Исполнитель главной роли объявил в соцсетях об окончании производства научно-фантастического фильма ...
Анимационную ленту «Как поживаете?» планируют представить летом наступающего года. Дату релиза объяв...
IV Всероссийский музыкальный конкурс проводился с 26 сентября по 9 декабря 2022 года в Казани (специ...
Заместитель министра культуры Надежда Преподобная выступила на сессии «Образование в кино- и телеинд...
Режиссер биографического фильма о создателе атомной бомбы поделился с Total Film подробностями работ...
30 декабря в онлайн-кинотеатре Premier выйдет 50-минутный специальный выпуск двух топовых проектов э...
14 декабря в Музее Победы пройдет юнармейский бал «Вальсы, победившие время». В мероприятии примут у...
14 декабря авторы инклюзивных проектов «Я и город», «Вне истеблишмента», «Доступный музей» и «Я худо...
Премьера «Любовь. Чума. Верона» в Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «Буфф» расскаж...
В преддверии празднования Дня святого Николая Чудотворца 18 декабря в музее-заповеднике состоится ко...
13.12.2022