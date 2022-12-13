Netflix снимет игровой фильм по аниме «Моя геройская академия»

В основу полнометражного проекта стриминга ляжет манга My Hero Academia Кохэя Хорикоси, сообщил IndieWire.





Оригинальная история рассказывает о мире, в котором большинство населения Земли имеет «причуды» — разные сверхъестественные способности. В центре внимания оказывается школьник из меньшинства — тех, у кого таких талантов нет. Подросток все равно фанатеет от самого сильного героя мира Всемогущего и мечтает стать таким же. Случайным образом ему удается оказаться в рядах учеников Геройской академии.





Постановкой фильма займется Сюнсукэ Сато («Алиса в Пограничье»), сценарий разработает Джоби Гарольд («Армия мертвецов»). За производство будет отвечать Legendary (трилогия «Темный рыцарь»).





Манга My Hero Academia появилась в 2014-м и стала одной из самых популярных в 2010-х годах. Автором текстов и иллюстратором выступает Хорикоси, который продолжает создавать новые выпуски.





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