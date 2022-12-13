«Дом дракона» уступил лидерство в топе сериалов 2022 года по версии IMDb



Предыстория Вестероса времен гражданской войны, вошедшей в историю под названием «Танец дракона», обошла продолжение другого эпического фэнтези — «Кольца власти». Приквел «Властелина колец» и «Хоббита» остался на четвертом месте.





Третье место — у финала криминальной драмы «Лучше звоните Солу», спин-оффа и приквела «Во все тяжкие». В десятке лучших также оказались новые сезоны подростковой драмы «Эйфория» с Зендеей и сатиры «Пацаны», супергеройские дебюты «Лунный рыцарь» и The Sandman и др.



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Ранее IMDb опубликовал актерский топ, тройку лидеров которого возглавили Ана де Армас, сыгравшая Мерилин Монро в «Блондинке», Эмма Д’Арси и Милли Олкок, представшие в образе Рейниры Таргариен в «Доме дракона».





Фото: кадр из «Дома дракона»