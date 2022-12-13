«Дом дракона» уступил лидерство в топе сериалов 2022 года по версии IMDb

13.12.2022
Самым популярным шоу уходящего года стал четвертый сезон «Очень странных дел», приквел «Игры престолов» оказался на втором месте. Список сериалов представил специализированный кинопортал IMDb.
Предыстория Вестероса времен гражданской войны, вошедшей в историю под названием «Танец дракона», обошла продолжение другого эпического фэнтези — «Кольца власти». Приквел «Властелина колец» и «Хоббита» остался на четвертом месте.
Третье место — у финала криминальной драмы «Лучше звоните Солу», спин-оффа и приквела «Во все тяжкие». В десятке лучших также оказались новые сезоны подростковой драмы «Эйфория» с Зендеей и сатиры «Пацаны», супергеройские дебюты «Лунный рыцарь» и The Sandman и др.
Рейтинг основан на количестве запросов посетителей по поводу того или иного проекта, а также на числе просмотров их страниц. В подсчетах учитывались только премьерные и новые сезоны сериалов.
Ранее IMDb опубликовал актерский топ, тройку лидеров которого возглавили Ана де Армас, сыгравшая Мерилин Монро в «Блондинке», Эмма Д’Арси и Милли Олкок, представшие в образе Рейниры Таргариен в «Доме дракона».
Фото: кадр из «Дома дракона»