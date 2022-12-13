Умер кинокритик и киновед Армен Медведев

Умер кинокритик и киновед Армен Медведев

13.12.2022

Заслуженный деятель искусств РФ скончался 13 декабря. Информацию о его смерти РИА Новости подтвердили в Союзе кинематографистов. 