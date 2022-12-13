Умер кинокритик и киновед Армен Медведев

Самым популярным шоу уходящего года стал четвертый сезон «Очень странных дел», приквел «Игры престол...
13 декабря в российском онлайн-кинотеатре появилась первая серия нового сезона детективной драмеди в...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался 13 декабря. Информацию о его смерти РИА Новости подтвердил...
Стриминг назвал свое новое шоу главной премьерой декабря. Ролик доступен на ютьюб-канале сервиса. ...
Руководство Warner Bros. Discovery убрало проекты из библиотеки принадлежащего ей стриминга, сообщил...
Самым популярным шоу уходящего года стал четвертый сезон «Очень странных дел», приквел «Игры престол...
13 декабря в российском онлайн-кинотеатре появилась первая серия нового сезона детективной драмеди в...
Заслуженный деятель искусств РФ скончался 13 декабря. Информацию о его смерти РИА Новости подтвердил...
Стриминг назвал свое новое шоу главной премьерой декабря. Ролик доступен на ютьюб-канале сервиса. ...
Руководство Warner Bros. Discovery убрало проекты из библиотеки принадлежащего ей стриминга, сообщил...
Премьерные показы музыкальной постановки пройдут 16, 17 и 18 декабря, сообщила пресс-служба учрежден...
Возможное развитие сюжета фильма раскрыл продюсер франшизы Джон Ландау в беседе с Gizmodo. ...
Хронометраж первого эпизода проекта по миру «Одних из нас» может составить полтора часа, сообщил Nau...
Исполнитель главной роли объявил в соцсетях об окончании производства научно-фантастического фильма ...
Анимационную ленту «Как поживаете?» планируют представить летом наступающего года. Дату релиза объяв...
IV Всероссийский музыкальный конкурс проводился с 26 сентября по 9 декабря 2022 года в Казани (специ...
Заместитель министра культуры Надежда Преподобная выступила на сессии «Образование в кино- и телеинд...
Режиссер биографического фильма о создателе атомной бомбы поделился с Total Film подробностями работ...
30 декабря в онлайн-кинотеатре Premier выйдет 50-минутный специальный выпуск двух топовых проектов э...
14 декабря в Музее Победы пройдет юнармейский бал «Вальсы, победившие время». В мероприятии примут у...
14 декабря авторы инклюзивных проектов «Я и город», «Вне истеблишмента», «Доступный музей» и «Я худо...
Премьера «Любовь. Чума. Верона» в Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «Буфф» расскаж...
В преддверии празднования Дня святого Николая Чудотворца 18 декабря в музее-заповеднике состоится ко...
19 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного детектива «Дама с собачкой». Гла...
Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь главного героя Василия Кузякина в фильме «Л...
13.12.2022