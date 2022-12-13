Умер кинокритик и киновед Армен Медведев

Заслуженный деятель искусств РФ скончался 13 декабря. Информацию о его смерти РИА Новости подтвердили в Союзе кинематографистов.

Заслуженный деятель искусств РФ скончался 13 декабря. Информацию о его смерти РИА Новости подтвердили в Союзе кинематографистов.





Медведев умер во второй половине дня, 13 декабря. Ему было 84 года. О дате похорон пока не сообщается.





Армен Медведев окончил ВГИК, после учебы работал в Союзе кинематографистов СССР. Возглавлял журналы «Советский фильм» и «Искусство кино». В 1980-е работал в Госкино СССР на разных должностях, а в 1990-е был председателем Госкино РФ.





Кроме того, Медведев преподавал во ВГИКе и на ВКСР, выпускал статьи и книги по проблемам киноискусства, возглавлял кинофестиваль «Окно в Европу», защитил кандидатскую диссертацию, спродюсировал несколько фильмов, в том числе «Хрусталев, машину!» Алексея Германа-старшего.





Ранее сообщалось о смерти исполнителя одной из главных ролей в ленте «Без права на пощаду» и бывшего актера Рязанской драмы Бориса Дмитриева. Он скончался на 85-м году жизни.





Фото: Pixabay