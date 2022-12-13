В киноиндустрию РФ активно привлекаются кадры из регионов

Надежда Преподобная отметила, что Министерство культуры совместно с киновузами уже ведет разработку ведомственной программы по обеспечению отрасли кинопроизводства кадрами: «Мы активно привлекаем регионы и приглашаем их стать участниками данной программы, ведь именно они должны заботиться о притоке кадров, а значит вести системную работу по их целевому обучению. Это позволит обеспечить приток кадров в регионы, где потребность в них очень высока».

Вопрос с наличием на местах квалифицированных кадров решается министерством в том числе благодаря проекту «Придумано в России», в рамках которого в регионах создаются Школы креативных индустрий. Сегодня в стране их работает 35, а к 2030-му – станет 228. На сегодня в этих школах обучается 4180 талантливых подростков, получающих уникальные и востребованные знания в сфере креативных индустрий.

На сессии также выступили Владимир Малышев (ВГИК), Вадим Горяинов (Институт кино ВШЭ), Екатерина Черкес-Заде (Universal University), Людмила Цой (Департамент предпринимательства и инновационного развития Правительства Москвы), Сергей Маевский (киношкола Студия 24), Анна Афанасьева (Роскультпроект).

Фото: Минкультуры РФ