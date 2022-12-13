«Иви» показал трейлер сериала «13 Клиническая» с Данилой Козловским

Стриминг назвал свое новое шоу главной премьера декабря. Ролик доступен на ютьюб-канале сервиса.





Хирург Кирилл (Козловский) узнает, что неизлечимо болен, и попадает на работу в необычную больницу. Ее врачи борются не с гриппом или повышенным давлением, а со сверхъестественными явлениями. В 13-й клинической у Крилла появляется шанс выжить. Для этого он должен доказать руководству больницы, что нужен ей.





Создателем проекта стал Андрей Золотарев, сценарист дилогии «Лед» и сериала «Триггер». Режиссурой занимался Клим Козинский («Вне себя»). Актерский ансамбль составили Паулина Андреева, Виктория Исакова, Владимир Стеклов и др. За производство отвечали INEY Production и Team Films.





Премьера оригинального шоу «Ива» состоится 22 декабря.



