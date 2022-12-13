«Иви» показал трейлер сериала «13 Клиническая» с Данилой Козловским

Стриминг назвал свое новое шоу главной премьера декабря. Ролик доступен на ютьюб-канале сервиса. ...
Руководство Warner Bros. Discovery убрало проекты из библиотеки принадлежащего ей стриминга, сообщ...
Премьерные показы музыкальной постановки пройдут 16, 17 и 18 декабря, сообщила пресс-служба учрежден...
Возможное развитие сюжета фильма раскрыл продюсер франшизы Джон Ландау в беседе с Gizmodo. ...
Хронометраж первого эпизода проекта по миру «Одних из нас» может составить полтора часа, сообщил Nau...
Стриминг назвал свое новое шоу главной премьера декабря. Ролик доступен на ютьюб-канале сервиса. ...
Руководство Warner Bros. Discovery убрало проекты из библиотеки принадлежащего ей стриминга, сообщ...
Премьерные показы музыкальной постановки пройдут 16, 17 и 18 декабря, сообщила пресс-служба учрежден...
Возможное развитие сюжета фильма раскрыл продюсер франшизы Джон Ландау в беседе с Gizmodo. ...
Хронометраж первого эпизода проекта по миру «Одних из нас» может составить полтора часа, сообщил Nau...
Исполнитель главной роли объявил в соцсетях об окончании производства научно-фантастического фильма ...
Анимационную ленту «Как поживаете?» планируют представить летом наступающего года. Дату релиза объяв...
Заместитель Министра культуры Надежда Преподобная выступила на сессии «Образование в кино- и телеинд...
Режиссер биографического фильма о создателе атомной бомбы поделился с Total Film подробностями работ...
30 декабря в онлайн-кинотеатре Premier выйдет 50-минутный специальный выпуск двух топовых проектов э...
14 декабря в Музее Победы пройдет юнармейский бал «Вальсы, победившие время». В мероприятии примут у...
14 декабря авторы инклюзивных проектов «Я и город», «Вне истеблишмента», «Доступный музей» и «Я худо...
Премьера «Любовь. Чума. Верона» в Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «Буфф» расскаж...
В преддверии празднования Дня святого Николая Чудотворца 18 декабря в музее-заповеднике состоится ко...
19 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного детектива «Дама с собачкой». Гла...
Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь главного героя Василия Кузякина в фильме «Л...
XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в Центре оперно...
Музыканты группы «Чайф» передали гитару бойцам 205-й бригады. Об этом сообщает «Культуромания». Они ...
19 декабря в 21:30 в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоится концерт народной артистки Росс...
Под Новый год зрителей Мариинского театра ждет еще одна премьера — 29 декабря в 19:00 и 31 декабря в...
13.12.2022