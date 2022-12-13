HBO Max лишился оригинальных сериалов «Мир Дикого Запада» и «Невероятные»

Руководство Warner Bros. Discovery убрало проекты из библиотеки принадлежащего ей стриминга, сообщил Deadline.





По информации портала, сервис больше не будет показывать Westworld и The Nevers из своей оригинальной линейки, но их смогут транслировать другие стриминги WBD. Решение о снятии сериалов с показа на HBO Max приняли после финансового анализа онлайн-кинотеатра, за которым последовало сокращение его библиотеки.





Издание назвало неожиданным удаление «Мира Дикого Запада», поскольку проект стал одним из самых знаковых и успешных для HBO. Первый сезон научно-фантастического вестерна (2016) по фильму Майкла Крайтона 1973 года поставил рекорд по просмотрам за всю историю сервиса. Однако после прошедшей летом премьеры четвертого сезона шоу Джонатана Нолана и Лизы Джой закрыли. Финальный пятый сезон отменили.





По словам инсайдеров, шоураннер сай-фай-драмы «Невероятные» Джосс Уидон сделал законченный финал в первом сезоне, поскольку его проект тоже закрыли. На сегодня вышла только первая часть Nevers, а вторая, вероятно, дебютирует уже на другой площадке.





Аналогичная судьба постигла шоу «Личная жизнь», которое закрыли после двух сезонов и решили удалить со стриминга.





Фото: кадр из Westworld