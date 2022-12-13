Спектакль «Царевна Несмеяна» дебютирует в Театре Терезы Дуровой

Премьерные показы музыкальной постановки пройдут 16, 17 и 18 декабря, сообщила пресс-служба учреждения.

Новогодняя премьера состоится на Большой сцене. Новый масштабный спектакль по пьесе Артема Абрамова в постановке народной артистки РФ Терезы Дуровой ждет зрителей всех возрастов.

По словам постановщицы, идея адаптировать «Царевну Несмеяну» возникла из желания «услышать в зале простой детский смех». В спектакле будет «много интерактива, реприз, выходов в зал». Создатели хотят зарядить зрителей праздничным настроением, чтобы у них «сложилось ощущение, как будто мы только что открыли бутылку шампанского», отметила она.





У правителей Царства Гороха подрастает красавица и умница-дочь, у которой все в достатке. Только ничто ее не радует: в детстве злодейка похитила ее смех, без которого нет ни веселья, ни счастья. Героям предстоит пройти не одно испытание, чтобы вернуть Царевне способность смеяться.





Постановку для всей семьи можно увидеть перед самым Новым годом — 28-30 декабря, а также в рождественские каникулы — 2-4 января и 5-8 января.