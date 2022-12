СМИ выяснили новые подробности сериала по игре The Last of Us

Фото: кадр из трейлера The Last of Us

Создатели постапокалиптического шоу с Педро Паскалем и Беллой Рамзи в главных ролях до сих пор не рассказывали о продолжительности всего сезона и его отдельных серий. В анонсе показа пилота в кинотеатре в Будапеште указывалось, что его длительность составит 90 минут, отметило издание. На момент написания заметки в тексте венгерского IGN не было упоминаний о хронометраже серии.Ранее ходили слухи о том, что первые два эпизода соединили в один более продолжительный, поэтому в шоу всего девять серий, а не десять. Официального подтверждения этой информации от HBO не поступало.События происходят в мире, разрушенном грибковой инфекцией, из-за которой люди теряют рассудок и человеческий облик и нападают друг на друга. Годы спустя не заразившиеся живут в полностью закрытых лагерях, управляемых строгим военным режимом. Контрабандист Джоэл (Паскаль) должен вывезти из лагеря девушку (Рамзи). Он не подозревает, что это будет самая важная миссия в его жизни.Премьера сериала состоится 15 января на HBO и НВО Мах.