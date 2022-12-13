СМИ выяснили новые подробности сериала по игре The Last of Us

13.12.2022

СМИ выяснили новые подробности сериала по игре The Last of Us
Хронометраж первого эпизода проекта по миру «Одних из нас» может составить полтора часа, сообщил Naughty Dog Info со ссылкой на IGN Венгрия.

Создатели постапокалиптического шоу с Педро Паскалем и Беллой Рамзи в главных ролях до сих пор не рассказывали о продолжительности всего сезона и его отдельных серий. В анонсе показа пилота в кинотеатре в Будапеште указывалось, что его длительность составит 90 минут, отметило издание. На момент написания заметки в тексте венгерского IGN не было упоминаний о хронометраже серии.

Ранее ходили слухи о том, что первые два эпизода соединили в один более продолжительный, поэтому в шоу всего девять серий, а не десять. Официального подтверждения этой информации от HBO не поступало.

События происходят в мире, разрушенном грибковой инфекцией, из-за которой люди теряют рассудок и человеческий облик и нападают друг на друга. Годы спустя не заразившиеся живут в полностью закрытых лагерях, управляемых строгим военным режимом. Контрабандист Джоэл (Паскаль) должен вывезти из лагеря девушку (Рамзи). Он не подозревает, что это будет самая важная миссия в его жизни.

Премьера сериала состоится 15 января на HBO и НВО Мах.

Фото: кадр из трейлера The Last of Us