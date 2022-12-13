Съемки «Дюны» с Тимоте Шаломе завершились после пяти месяцев работы

Фото: кадр из Dune

По словам актера, «Дюна 2» завершена (с «пустынным папой»). На опубликованном снимке актер предстал с отцом Марком Шаломе на фоне песчаных барханов.Съемки продолжались с июля и проводились в Венгрии, Италии, ОАЭ, Иордании. Шаломе-младший повторил во второй части «Дюны» Дени Вильнёва роль Пола Атрейдеса.Кинокартина от WB и Legendary расскажет о мести главного героя заговорщикам, убившим его отца и разрушившим его дом. Пол объединяется с Чани (Зендея) и другими фрименами, сталкивается с выбором между любовью всей жизни и судьбой известной Вселенной и пытается предотвратить страшное будущее, которое предвидит только он.Релиз сиквела «Дюны» намечен на начало ноября 2023 года.В настоящее время продолжаются съемки сериала-приквела первого полнометражного фильма. Шоу «Дюна: Сестричество» расскажет о зарождении могущественной женской организации Бене Гессерит, к которой принадлежит мать Пола Атрейдеса.