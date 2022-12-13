В «Оппенгеймере» Кристофера Нолана сняли первый в мире ядерный взрыв без CGI

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В грядущей ленте покажут, как испытывали разработку Роберта Оппенгеймера. При этом историческую сцену воссоздали без использования компьютерной графики, только с помощью практических эффектов.По словам Нолана, найти решение для съемок ядерного взрыва «без уловок», то есть без применения CGI, оказалось очень сложно. Главный специалист по визуальным эффектам Эндрю Джексон долго подбирал варианты и все-таки нашел решение.Нолан также добавил, что фильм стал одним из самых крупных и сложных проектов в его режиссерской карьере. Он признался, что доволен тем результатом, который удалось создать команде.Съемки закончились весной. Главную роль сыграл Киллиан Мёрфи. Также в касте — Эмили Блант, Роберт Дауни-мл., Рами Малек и др. «Оппенгеймера» планируют выпустить в июле 2023 года.