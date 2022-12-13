Premier покажет спешиал «Ресторан по понятиям: бедный олигарх»

По сюжету в специальном выпуске встретятся герои «Ресторана по понятиям» и «Бедного олигарха», чтобы организовать выездной свадебный праздник в Лондоне. События происходят после окончания первого сезона «Ресторана», но до начала событий первого сезона проекта «Бедный олигарх».





Герои «Ресторана по понятиям» будут отвечать за угощения на свадьбе в доме олигарха в Лондоне. Там они столкнутся с множеством курьезных ситуаций, порожденных разницей менталитетов двух стран.





Продюсировали проект Гевонд Андреасян, Сарик Андреасян, Марина Катая, Макар Кожухов, Борис Ханчалян, Тина Канделаки.





Режиссером проекта стал Давид Дадунашвили, сценаристом Гайк Асатрян.





В главных ролях: Дмитрий Дюжев, Иван Кокорин, Владимир Сычев, Владимир Вдовиченков и другие.