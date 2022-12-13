В Музее Победы состоится юнармейский бал

«Кадетские балы стали уже традицией для Музея Победы, однако юнармейский бал проводится здесь впервые. Выступать в величественном Зале Полководцев — это огромная честь для ребят», — отметили организаторы.





Зрители увидели яркие и красочные танцевальные номера. Церемониймейстером и ведущей бала станет педагог-хореограф, исследователь бальной культуры Анна Синолицина.