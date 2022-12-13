В Музее Победы состоится юнармейский бал

13.12.2022

В Музее Победы состоится юнармейский бал

14 декабря в Музее Победы пройдет юнармейский бал «Вальсы, победившие время». В мероприятии примут участие около 150 юнармейцев, кадетов и учеников московских школ. Бал состоится в рамках всероссийского фестиваля «Я люблю Россию».

«Кадетские балы стали уже традицией для Музея Победы, однако юнармейский бал проводится здесь впервые. Выступать в величественном Зале Полководцев — это огромная честь для ребят», — отметили организаторы.

Зрители увидели яркие и красочные танцевальные номера. Церемониймейстером и ведущей бала станет педагог-хореограф, исследователь бальной культуры Анна Синолицина.

Фото: пресс-служба Музея Победы