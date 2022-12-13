В Музее Победы состоится юнармейский бал

14 декабря в Музее Победы пройдет юнармейский бал «Вальсы, победившие время». В мероприятии примут у...
14 декабря авторы инклюзивных проектов «Я и город», «Вне истеблишмента», «Доступный музей» и «Я худо...
Премьера «Любовь. Чума. Верона» в Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «Буфф» расскаж...
В преддверии празднования Дня святого Николая Чудотворца 18 декабря в музее-заповеднике состоится ко...
19 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного детектива «Дама с собачкой». Гла...
14 декабря в Музее Победы пройдет юнармейский бал «Вальсы, победившие время». В мероприятии примут у...
14 декабря авторы инклюзивных проектов «Я и город», «Вне истеблишмента», «Доступный музей» и «Я худо...
Премьера «Любовь. Чума. Верона» в Санкт-Петербургском музыкально-драматическом театре «Буфф» расскаж...
В преддверии празднования Дня святого Николая Чудотворца 18 декабря в музее-заповеднике состоится ко...
19 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного детектива «Дама с собачкой». Гла...
Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь главного героя Василия Кузякина в фильме «Л...
XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в Центре оперно...
Музыканты группы «Чайф» передали гитару бойцам 205-й бригады. Об этом сообщает «Культуромания». Они ...
19 декабря в 21:30 в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоится концерт народной артистки Росс...
Под Новый год зрителей Мариинского театра ждет еще одна премьера — 29 декабря в 19:00 и 31 декабря в...
Третий ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм», стартовавший 28 октябр...
17 декабря в Музее Победы состоится VI фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Новогодн...
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова приняла участие в отраслевой конференции «Кинои...
Форум проходил с 7 по 10 декабря. Основной день форума, 10 декабря, начался с открытия выставки Росс...
Комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга в рамках Международного туристского форума Saint Pete...
В эфире телеканала «Россия» завершился последний отборочный тур конкурса «Синяя птица». Совсем скоро...
13 декабря делегация из Республики Саха (Якутия) проведет памятную акцию у Ржевского мемориала Совет...
12 декабря на лейбле «Мелодия» состоялся релиз записей произведений тувинского композитора Владимира...
Она учреждена инициативной группой, непосредственно связанной с общественным движением ГРАД. Премией...
8 декабря в картинной галерее Тверского Императорского дворца, одной из архитектурных жемчужин Тве...
13.12.2022