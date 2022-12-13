В Музее Москвы состоится круглый стол «Ясно и образно: музейные поиски баланса между доступностью и художественностью»





Модератор: Евгения Киселева, заведующая отделом междисциплинарных проектов ГМИИ им. А.С. Пушкина, куратор программы «Доступный музей»



Участники:

Полина Жураковская, старший научный сотрудник Музея Москвы, куратор проекта «Я и город»

Наталья Петухова, искусствовед, куратор, сотрудница Государственного Русского музея

Евгения Хилькевич, руководитель направления социокультурной интеграции, социальный педагог Федерального ресурсного центра по сопровождению детей с РАС МГПП

Наталья Черкасова, основатель Автономной некоммерческой организации «Колесо Обозрения»

Аркадий Эрлих, биолог, художник, дизайнер, участник лаборатории и выставки «Я и город».



Место проведения: Музей Москвы, 1-й корпус.





Фото: пресс-служба музея

14 декабря авторы инклюзивных проектов «Я и город», «Вне истеблишмента», «Доступный музей» и «Я художник — я так вижу» обсудят, как делать проекты, доступные для людей с ментальными особенностями и при этом интересные широкой аудитории, можно ли показывать произведения непрофессиональных художников в одном пространстве с работами, признанными в профессиональной среде произведениями искусства, и как избежать сентиментальных и экзотизирующих интонаций в экспозиционном пространстве и при этом репрезентировать тему инвалидности.