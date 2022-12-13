В Санкт-Петербургском театре «Буфф» пройдет спектакль «Любовь. Чума. Верона»

Драматург Григорий Горин предложил свою версию событий, которые могли бы произойти после трагической гибели Ромео и Джульетты. После похорон влюбленных герцог Веронский решает прекратить вражду между Монтекки и Капулетти и предлагает двум семействам примириться. Как? Разумеется, сыграв свадьбу! Это предложение не вызывает восторга у семей, и они принимаются за поиски кандидатур по принципу «кто похуже и кого не жалко».

В театре «Буфф» пьеса Горина будет впервые поставлена в жанре мюзикла. Музыку к премьере написал легендарный композитор Максим Дунаевский. Его песни из советских кинофильмов («Д’Артаньян и три мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания!», «Карнавал», «Ах, водевиль, водевиль») знает и любит вся страна.

Лаконичные декорации и итальянские костюмы Яны Штокбант условны, но детали наполнены символами и, как всегда в «Буффе», таят множество сюрпризов. В актерском составе мюзикла задействованы такие корифеи труппы, как заслуженные артисты России Евгений Александров (герцог Веронский), Мурад Султаниязов (синьор Монтекки), Сергей Магиленич (синьор Капулетти), а главных героев комедии сыграют молодые звезды театра Виктория Заболотная (Розалина) и Вячеслав Семенов (Антонио).

Фото: пресс-служба театра