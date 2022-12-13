В Херсонесе состоится праздник для детей «Никола Зимний»

В преддверии празднования Дня святого Николая Чудотворца 18 декабря в музее-заповеднике состоится концерт для детей и их родителей, организованный совместно с Фондом «Моя история». Наряженные ели, украшения в Византийском дворике, вертеп и фотозоны создают в Херсонесе Таврическом непередаваемую атмосферу праздника и волшебства.

Чтобы ребята не заскучали, аниматоры проведут с ними подвижные игры, а под падающими снежинками все гости вместе с Дедом Морозом закружатся в хороводе вокруг елки. В этот день свою работу начнет ярмарка «Рождественский сувенир», в рамках которой пройдут мастер-классы по росписи елочных игрушек из дерева и керамических подвесок, созданию браслетов и текстильных игрушек, вкусный мастер-класс по росписи пряников.





Фото: пресс-служба музея

На мероприятии выступят участники ансамбля народной песни и танца «Забава» Балаклавского дома детского творчества, которые порадуют зрителей знакомыми всем песнями и танцами, а ученики студии «Белый кораблик» повеселят гостей колядками. В этот день пройдет награждение участников акций «Счастье на ладошке» и «День добрых дел. Стань волхвом», которым вручат приглашения на рождественские спектакли в музее-заповеднике.