Актриса Елена Яковлева появится в новом детективе «Дама с собачкой»

19 декабря в 21:20 на телеканале «Россия» – премьера многосерийного детектива «Дама с собачкой». Главные роли в фильме исполняют Елена Яковлева, Александр Балуев, Сергей Перегудов, Ирина Таранник, Александр Дзюба и другие.

Пенсионерка и бывшая учительница математики Агата Денисовна Марфина (Елена Яковлева) после смерти мужа переезжает в элитный поселок к дочери Татьяне (Ирина Таранник) и ее мужу Виктору (Александр Дзюба). Дочь, надеясь, что бабушка займется воспитанием внуков, старается устроить ее с комфортом, однако все меняет случай. Агата Денисовна становится случайным свидетелем загадочного убийства и вместе с любимой собакой Сири берется его расследовать.





А помогают ей бывший ученик, местный следователь Эдуард Свиридов (Сергей Перегудов) и новый сосед, судья на пенсии Игорь Холодов (Александр Балуев). Удачно раскрытое дело не только сближает новых знакомых, но и открывает главной героине путь к еще более запутанным преступлениям. Кроме поимки преступников у энергичной и проницательной Агаты еще много важных дел: разобраться в сложной семейной жизни дочери, наладить отношения с внуками, а, возможно, и самой найти новую любовь.





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