Звезда фильма «Любовь и голуби» жалеет о съемках в киноленте

По ее словам, любовь зрителей после показа фильма режиссера Владимира Меньшова давалась ей тяжело и болезненно, так как все близкие подруги завидовали ее успеху.





Также изначально актрисе не нравилось, что ее продолжали называть Оленькой, однако со временем она даже привыкла.





С 18 лет девушка устроилась в модельную студию Валентина Юдашкина. Сизоненко удалось построить карьеру модели.





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