Звезда фильма «Любовь и голуби» жалеет о съемках в киноленте

12.12.2022

Звезда фильма «Любовь и голуби» жалеет о съемках в киноленте

Актриса Лада Сизоненко, сыгравшая младшую дочь главного героя Василия Кузякина в фильме «Любовь и голуби», рассказала, почему жалела о своем участии в картине. Об этом сообщает ФАН. 

По ее словам, любовь зрителей после показа фильма режиссера Владимира Меньшова давалась ей тяжело и болезненно, так как все близкие подруги завидовали ее успеху.

Также изначально актрисе не нравилось, что ее продолжали называть Оленькой, однако со временем она даже привыкла. 

С 18 лет девушка устроилась в модельную студию Валентина Юдашкина. Сизоненко удалось построить карьеру модели.

Фото: Pixabay