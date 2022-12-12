Театральную премию «Хрустальная Турандот» будут вручать в Москве 19 декабря

«В этот раз организаторы решили отойти от многолетней традиции награждения лучших театральных премьер прошлого сезона в различных номинациях. Вместо этого «Хрустальная Турандот» вручит лауреатам награды «За честь, достоинство и служение зрителю», — говорится в сообщении.





Как пояснил основатель и режиссер «Хрустальной Турандот» Борис Беленький, год непростой, потому и церемония необычная.





Лауреатами станут семеро театральных деятелей, по традиции их имена объявят непосредственно на церемонии.





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