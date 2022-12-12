Театральную премию «Хрустальная Турандот» будут вручать в Москве 19 декабря

12.12.2022

Театральную премию «Хрустальная Турандот» будут вручать в Москве 19 декабря

XXXI церемония вручения Первой театральной премии «Хрустальная Турандот» состоится в Центре оперного пения Галины Вишневской в Москве 19 декабря, сообщила пресс-служба премии.

«В этот раз организаторы решили отойти от многолетней традиции награждения лучших театральных премьер прошлого сезона в различных номинациях. Вместо этого «Хрустальная Турандот» вручит лауреатам награды «За честь, достоинство и служение зрителю», — говорится в сообщении.

Как пояснил основатель и режиссер «Хрустальной Турандот» Борис Беленький, год непростой, потому и церемония необычная.

 Лауреатами станут семеро театральных деятелей, по традиции их имена объявят непосредственно на церемонии.

Фото: Pixabay