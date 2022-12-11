В Сети появился трейлер комедии «Жизнь вверх дном»

11.12.2022

В Сети появился трейлер комедии «Жизнь вверх дном»

В Сети опубликован трейлер комедийного фильма «Жизнь вверх дном», пишет «Культуромания».

Ролик опубликован на YouTube-канале IFC Films.

Роли в фильме сыграли Боб Оденкерк, Рада Митчелл, Рози Феллнер, Дэнни Хьюстон и другие.

Режиссер, сценарист и продюсер проекта — Сесилия Миньюччи.

«Жизнь вверх дном» выйдет на стрим-сервисе AMC+ 27 января 2023 года.

Фото: Pixabay