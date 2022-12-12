Музыканты группы «Чайф» передали гитару бойцам 205-й бригады

12.12.2022

Музыканты группы «Чайф» передали гитару бойцам 205-й бригады

Музыканты группы «Чайф» передали гитару бойцам 205-й бригады. Об этом сообщает «Культуромания». Они обороняют Каховскую ГЭС и удерживают берег Днепра.

«Надеюсь, что в свободные минуты затишья, когда стрельбы нет, когда захочется музыки и песен, этот инструмент вам поможет», — сказал Шахрин.

Музыкант добавил, что переживает за бойцов, и выразил надежду, что они в том же составе вернутся домой. 

Шахрин рассказал, что звонил недавно певцу и музыканту Гарику Сукачеву и обсуждал с ним спецоперацию. По словам Шахрина, Сукачев хотел бы поехать на фронт, да только возраст и болезни не пускают.

Фото: Pixabay