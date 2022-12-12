В Третьяковской галерее состоится концерт Хиблы Герзмавы и ее класса

12.12.2022

В Третьяковской галерее состоится концерт Хиблы Герзмавы и ее класса

19 декабря в 21:30 в Третьяковской галерее на Крымском Валу состоится концерт народной артистки Российской Федерации и Республики Абхазия Хиблы Герзмавы и ее класса.

В программу концерта войдут романсы Петра Чайковского и Сергея Рахманинова, произведения Джузеппе Верди в исполнении звезды мировой оперной сцены, а также ее совместное со студентами выступление в сопровождении концертмейстера Екатерины Ганелиной.

«Т Фестиваль» организован совместно с галереей «Триумф» и проводится уже пятый год подряд. Музыкальные вечера традиционно отличаются заложенной в них концепцией слияния музыки и визуального искусства. Каждый концерт — еще и редкая возможность в уединении посетить постоянную экспозицию и текущие выставки Третьяковской галереи на Крымском Валу.

Фото: пресс-служба