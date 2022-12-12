На сцене Мариинского-2 будет представлена опера Вольфганга Амадея Моцарта «Волшебная флейта»

«Волшебная флейта» изначально универсальна и демократична, это опера для всех: для детей и взрослых, для знатоков и любителей. Ребенка приведет в восторг битва со змеем, развеселит человек-птица Папагено, заворожит красивая и грозная Царица ночи. Кому-то будут интересны вписанные в «Волшебную флейту» масонские ребусы и отсылки к египетским древностям. Кто-то придет на спектакль в предвкушении верхнего фа в знаменитой арии Царицы ночи и нижнего фа в менее знаменитой, но не менее гениальной арии мудреца Зарастро.



Одну из самых популярных опер Моцарта зрители Мариинского театра много лет слушали в Концертном зале на русском языке. В новом спектакле музыкальная часть прозвучит на языке оригинала, а диалоги — на русском. Поэтому готовиться к премьере артисты начали с необычных для музыкального театра застольных репетиций и разучивания диалогов, которые вокалистам нужно будет отыгрывать на сцене как драматическим актерам.



Режиссер Екатерина Малая и художник Петр Окунев создают атмосферный зрелищный спектакль, насыщенный видеоэффектами и яркими красками. Для юных зрителей он обернется фантастической и волшебной сказкой, а для взрослых — сказочной историей, насыщенной философскими смыслами.