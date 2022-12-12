У Ржевского мемориала делегация из Якутии почтит память погибших земляков

Участниками акции, организатором которой выступила Государственная филармония Республики Саха (Якутия), станут около 20 человек. У подножия величественного монумента пройдет торжественный митинг и состоится возложение цветов. Кроме того, для гостей будет проведена экскурсия по территории мемориала, а также они посетят музейный павильон Ржевского филиала Музея Победы.



«Среди защитников Ржевской земли в 1942–1943 годах было много жителей Якутии. Немало из них погибли в боях и похоронены в братских могилах, которые расположены в различных уголках Тверской области. Участники акции вспомнят земляков, которые отдали свои жизни за свободу и независимость нашей Родины», — отметила заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева.