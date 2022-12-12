Подходит к концу третий ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм»

Третий ежегодный благотворительный фестиваль мультконцертов «Союзмультфильм», стартовавший 28 октября, завершится финальными концертами в Москве, Владивостоке и Казани 17 и 18 декабря.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и ФГБУК «Росконцерт». Автор идеи и организатор – группа компаний Zapomni совместно с Благотворительным фондом «Гармония детства».



Фестиваль вновь собрал легендарных героев киностудии «Союзмультфильм». В программе концертов – всеми любимые мультфильмы детства: «Чебурашка», «Бременские музыканты», «Ну, погоди!», «Летучий корабль», «В порту», «Катерок», «Пес в сапогах», «Каникулы Бонифация», «Как Львенок и Черепаха пели песню». Музыка и песни, созданные известными композиторами – Максимом Дунаевским, Геннадием Гладковым, Владимиром Шаинским и другими, звучат в исполнении симфонических оркестров, солистов и детских хоров.





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