Новогодний фестиваль пройдет в Музее Победы

17 декабря в Музее Победы состоится VI фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Новогодняя метелица».

Фестиваль посвящен началу зимы и предстоящим новогодним праздникам. Он дает возможность участникам показать свои достижения, а зрителям — почувствовать атмосферу наступающего Нового года. В конкурсной программе примут участие более 200 жителей Москвы, Подмосковья и Волгограда. Школьники от 7 до 17 лет покажут свое мастерство в вокале, хореографии и владении музыкальными инструментами. Среди участников — и творческие коллективы, и индивидуальные исполнители.





Начало в 12:00. Зал «Жуков».





Российский фестиваль-конкурс детского и молодежного творчества «Новогодняя метелица» проводится с 2016 года.