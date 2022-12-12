В Санкт-Петербурге встретились представители креативных городов ЮНЕСКО

В пленарных сессиях, семинарах и конференциях приняли участие заместитель руководителя департамента реализации проектов в сфере туризма в Минэкономразвития РФ Юлия Рыбакова, представители профессиональных организаций, эксперты сферы культуры и туризма. В офлайн- и онлайн-формате участвовали гости из дружественных стран — Сенегала, Нигерии, Саудовской Аравии, Турции, Бразилии, Мексики, КНР.

«Проведение в Петербурге мероприятий под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО открывает новые возможности для продвижения туристского потенциала нашего города на международной арене. В прошлом году в знак признания уникального опыта в сфере гостеприимства и гастрономического туризма Санкт-Петербург был первым и до настоящего времени является единственным городом России, включенным в Сеть креативных городов ЮНЕСКО по направлению «Гастрономия». Северная столица не боится экспериментировать, открывать, объединять и творчески осмысливать новые направления. Укрепление партнерских связей с креативными городами ЮНЕСКО будет способствовать увеличению туристских потоков в наш город», — прокомментировал председатель Комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев.

В ходе большой и насыщенной программы российские и иностранные представители креативных городов ЮНЕСКО обсудили роль творческих отраслей для повышения привлекательности и устойчивого развития туристских направлений, обменялись опытом, узнали о традициях петербургской кухни на мастер-классах от лучших шеф-поваров, в том числе победителей Кубка губернатора Санкт‑Петербурга.

Фото: Минкультуры РФ