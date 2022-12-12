Минкультуры России поддержало в 2022 году производство 150 национальных фильмов

Модератором пленарного заседания стала генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

Глава Минкультуры России отметила, что на фоне санкций и попыток «отмены» России на Западе правительство Российской Федерации оказало киноотрасли своевременную поддержку.

«Нам было понятно, что ни на минуту нельзя останавливать финансирование индустрии. Более того, по своевременному решению правительства финансирование увеличилось по нескольким направлениям. Мы вышли на финансирование детского кино, авторской анимации. По линии Министерства культуры и Фонда кино в этом году впервые распределили 10 млрд рублей. Это очень большая сумма», — подчеркнула Ольга Любимова.

Господдержка кинопроизводства в следующем году составит уже 11,6 млрд рублей, а в 2024 и 2025 годах — по 12,3 млрд рублей.

Ольга Любимова призвала наращивать темпы кинопроизводства, чтобы заместить отечественными фильмами недостаток контента, который испытывают кинотеатры после ухода из России западных мейджоров. В этом году по линии Минкультуры России было поддержано производство 150 картин, по линии Фонда кино — еще 60.

Фото: Минкультуры РФ







