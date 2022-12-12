В Тверском Императорском дворце открылась уникальная выставка «Екатерина II. Прекрасная эпоха»

8 декабря в картинной галерее Тверского Императорского дворца, одной из архитектурных жемчужин Твери, открылась выставка «Екатерина II. Прекрасная эпоха», включающая в себя 80 экспонатов из частных коллекций, среди которых: портретные работы известных и неизвестных мастеров, миниатюры, гравюры и предметы декоративно-прикладного искусства XVIII века.

Не было в российской истории монарха, который бы сделал для Твери больше, чем Екатерина II. Именно при Екатерине Великой в городе во второй половине XVIII века был построен Императорский путевой дворец, в картинной галерее которого и открылась выставка. За годы своего правления императрица часто приезжала в «самый хорошенький город империи после Петербурга», – именно так называла она Тверь.

Центральное место на выставке отведено русскому парадному портрету, который трудно представить без работ австрийского живописца Иоганна-Баптиста Лампи Старшего – одного из лучших мастеров парадного портрета своего времени. В январе 1792 года Екатерина II пригласила Лампи в Санкт-Петербург, а спустя год, в 1793 году, он написал с натуры портрет императрицы в полный рост, который стал частью собрания Государственного Эрмитажа. К этой работе было создано несколько подготовительных вариантов и эскизов, один из которых представил на выставке Антикварный салон «На Патриарших» (Москва).

Посетители выставки могут увидеть произведения известных русских живописцев – Дмитрия Левицкого и Владимира Боровиковского, а также портреты знаменитых деятелей эпохи Екатерины Великой – Алексея Орлова-Чесменского, Григория Потемкина-Таврического, Платона Зубова, адмирала Василия Чичагова и многих других.

Гордостью выставочной коллекции стала уникальная сюита из четырех гравированных листов, посвященных победе русского флота в сражении при Чесме 5–7 июля 1770 года. Гравюры были выполнены в Англии в 1777 году по оригиналам Ричарда Пэтона (Richard Paton; 1717–1791).

Заслуживает отдельного внимания коллекция из шести фамильных портретов дворян из рода Юреневых, любезно предоставленная Михаилом Перченко и Еленой Юреневой.

На выставке можно увидеть собрание гравюр иностранных и русских художников, работавших при дворе и изображавших Екатерину II в разные годы ее жизни, уникальные предметы мебели и декоративно-прикладного искусства эпохи правления императрицы.

Искусство художественного силуэта, ныне забытое, два-три столетия назад было очень модным и популярным в России и Европе. Три редчайшие силуэтные работы Иоганна Фридриха Антинга, писателя, художника-силуэтиста, а кроме того адъютанта и биографа Суворова, из коллекции Сергея и Татьяны Подстаницких и Антикварного салона «На Патриарших» стали настоящим украшением выставки.

В последние годы наблюдается заметный интерес к частному коллекционированию. Доподлинно известно, что история русского коллекционирования началась именно с закупок Екатерины II. Стремясь поддержать престиж России как великой европейской державы и свою репутацию просвещенной монархини, она активно формировала картинную галерею, закупая через дипломатов и специальных агентов в разных странах Европы крупные частные собрания и отдельные шедевры. В 1764 году императрица Екатерина II приобрела у берлинского купца Гоцковского коллекцию из 225 картин европейских мастеров XVII века, ставшую основой Эрмитажа.

Выставка реализована Тверской областной картинной галереей и Международной конфедерацией коллекционеров, антикваров и арт-дилеров (МККААД) при поддержке правительства Тверской области и министерства культуры Тверской области и представляет собой 20-е событие региональной выставочной программы МККААД «Большое искусство – Большой России», в рамках которой уже состоялись художественные выставки в Твери, Плёсе, Ржеве, Звенигороде, Тарусе, Владимире, Калуге, Арзамасе.

Фото: пресс-служба