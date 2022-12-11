В Иркутском художественном музее пройдут новогодние недели

21, 22, 27 декабря — новогодний квест «Однажды в студеную зимнюю пору!» (6+). Отличная возможность для юных посетителей не только послушать экскурсию о картинах с зимними видами из постоянной экспозиции музея, но и почувствовать себя в роли искателей новогодних приключений. Квест проводится в течение всего дня в удобное для вас время по предварительной записи (тел: 34-01-46). Участие: входной + экскурсионный билет.

24 декабря в 14.00 — мастер-класс по изготовлению новогодней открытки «Валенки». По предварительной записи (тел: 34-01-46). Участие: 150-300 руб.

в 16.00 — показ мультфильмов «Дед мороз и лето» (1969), «Снеговик» (1982), «Драконы: Подарок ночной фурии» (2011). Участие по входному билету в музей.

27 декабря — акция «День снежинки». Каждый посетитель сможет вырезать красивую снежинку, украсить ею музейную елку или забрать с собой.

в 15.00 — экскурсия «Зима в произведениях художников». Участие по входному билету в музей.

Галерея сибирского искусства

ул. К. Маркса, 23

Тел: 33-43-89

24 декабря в 13.00 — подведение итогов и вручение призов конкурса детского рисунка «Мой сказочный друг». До 20 декабря художественный музей принимает работы для участия в конкурсе детского рисунка «Мой сказочный друг» (дети от 3 до 18 лет). Главная задача — изобразить любимого художественного персонажа (из книг, мультфильмов или кино). Работы принимаются на листах формата — А3, выполненные в любых художественных техниках. Победителей ждёт торжественное вручение призов. Подробная информация и положение — на сайте музея: https://www.museum.irk.ru/news/show/1180.html

18, 24 декабря, 13 января в 12.00 — интерактивная игра «Новогодние проделки Кляксы»

Игра рассчитана на младший и средний школьный возраст. Главным условием при предварительной договоренности с педагогом или родителями является условие не говорить детям, что их ждет игра. В музее их встречает экскурсовод и знакомится с ребятами, собираясь проводить экскурсию. Но тут неожиданно появляется Клякса, которая заколдовала картину и украла все краски! И детям приходится выполнять творческие задания коварной Кляксы. Необходима предварительная запись по телефону 33-43-89. Участие по входному билету.

25 декабря с 14.00 до 18.00 — Инклюзивный новогодний бал. Интегрированная театральная студия «О» организует инклюзивный новогодний бал для людей с ментальными и психофизическими особенностями развития. Участие по входному билету.

4 января в 14.00 — экскурсия по постоянной экспозиции «Сибирское искусство XIV-XXI вв.». Обзорная экскурсия позволит узнать о произведениях искусства из постоянной экспозиции Галереи сибирского искусства. В процессе познавательной беседы экскурсовод расскажет о замечательных произведениях иконописи, сакральной скульптуры, живописи и декоративно-прикладного искусства Сибири XVI-XXI веков. Участникам экскурсии будет интересно познакомиться с культурной жизнью Иркутска минувших веков, узнать о выдающихся персонах, а также увидеть жемчужину экспозиции — единственный сохранившийся на территории Сибири фарфоровый иконостас домовой церкви сиропитательного дома Елизаветы Медведниковой. Уникальный экспонат был создан мастерами знаменитой фарфоро-фаянсовой фабрики И.Д. Перевалова, позже получившей известность как Хайтинский фарфоровый завод. Участие по входному билету.

5 января в 13.00 — квест «Загадочный гость». Галерея сибирского искусства приглашает всех желающих принять участие в квесте «Загадочный гость». Выполняя задания на внимание, логику и эрудицию, участники в игровой форме знакомятся с выдающимися произведениями сибирского искусства. Участие по входному билету.

6 января в 16.00 — экскурсия «Ангелы – вестники Рождества» по экспозиции «Русская иконопись XVI-XIX вв.». В канун светлого праздника Рождества Христова приглашаем на экскурсию, на которой вы познакомитесь с разнообразием иконописных образов из собрания музея. Участие по входному билету.

7 января в 14.00 — экскурсия по выставке «Семейный альбом» Олега Ушакова. В рамках проекта «Выходной в музее» предлагаем посетить экскурсию по выставке «Семейный альбом», приуроченной к 55-летию Олега Ушакова. В экспозиции будут представлены не только работы автора, но и его детей, которые пошли по стопам своего отца. Участие по входному билету.

Усадьба В.П. Сукачёва

ул. Декабрьских Событий, 112

Тел.: 53-12-24

24 декабря с 17.00 — зимний бал-маскарад «Под бой курантов». Желаете окунуться в эпоху XIX века? Тогда приглашаем в Усадьбу В. П. Сукачева на бал-маскарад! Торжественный полонез, фигурные вальсы, веселые контрдансы, стремительную мазурку и другие танцы XIX века участники бала смогут исполнить под звуки живой музыки. Участников бала ждёт концерт, викторина, призы и подарки, а также праздничная атмосфера. Для участников бала — по билетам на спецмероприятие.

В течение декабря новогодние салоны для школьников. По предварительной записи.

Приглашаем школьников принять участие в Новогодних бальных салонах в Усадьбе В.П. Сукачёва! Во время мероприятия детипознакомятся с традициями Нового года различных регионов нашей страны, узнают о том, как проходили в XIX веке балы, о бальном этикете, о языке веера. А затем под прекрасную старинную музыку дети разучат несколько популярных в XIX веке танцев.

5 января в 14.00 — концерт «Русский Романс». Концерт солистов Музыкально-драматического театра (г. Москва) Ольги Антиповой и Руфата Низамова под аккомпанемент салонного рояля XIX века немецкой фирмы «Ed. Westermayer». Музыкальное сопровождение осуществляет Алла Антонова. Солисты Музыкально-драматического театра — лауреаты международных конкурсов и первой премии среди дуэтов в вокальном конкурсе имени М. Дунаевского, члены Российского музыкального союза. В концерте прозвучат классические романсы П. Чайковского, М. Мусоргского, А. Даргомыжского, Н Римского-Корсакова, С. Рахманинова. Вход на мероприятие свободный по регистрации на TimePad (https://konzerts.timepad.ru/event/2238755/)

8 января с 15.00 — Рождественский детский бал. Приглашаем юных дам и кавалеров в красивых нарядах окунуться в праздничную атмосферу в интерьерах Усадьбы В.П. Сукачева. Старинная музыка и танцы, дворянские манеры и увлекательные игры в стилистике XIX века — все это создаст атмосферу бальной сказки. По билетам на спецмероприятие (для участников бала). 6+

Мастер-классы на каникулах!

Справки и запись: 53-12-24

3, 6, 7 января в 13.00 — мастер-класс по росписи новогоднего шара. На занятии вы познакомитесь с основами росписи акриловыми красками и под руководством мастера создадите особенную ёлочную игрушку своими руками. 6+

4, 5 января в 13.00 — мастер-класс по созданию ватной игрушки. На занятии вы создадите символ будущего года — зайца из экологических материалов с использованием ваты: от каркаса до готовой игрушки. На выбор ватную игрушку можно сделать в одном из предложенных вариантов: с подвижными лапками и неподвижными. Игрушка будет готова в мокром варианте и будет досушиваться и расписываться индивидуально каждым участником дома. 7+

6 января в 13.00 — мастер-класс по линейному рисунку. Линейный рисунок — это основа любого изобразительного искусства. Именно линия является одной из основных средств художественной выразительности, передачи движения, характера. А на мастер-классе вы познакомитесь не только с особенностями линейного рисунка, но и научитесь передавать тон и текстуру изображаемого предмета. 3+

6, 7, 8 января в 14.00 — мастер-класс в технике гуашевой живописи. Гуашевые краски – самые простые в освоении, не требующие особых навыков, которыми легко и весело рисовать. Гуашь сочетает в себе гибкость акварели с непрозрачностью и текучестью акриловых красок, работы получаются яркими и красочными, а под руководством мастера вы создадите свой маленький шедевр! 3+

7, 8 января в 13.00 — мастер-класс в технике сухого валяния. Шерсть — уникальный материал с безграничными возможностями, с которым так приятно работать, поэтому неудивительно, что она заняла заметное место среди материалов для хобби. На занятии художник подробно расскажет участникам, как правильно валять, какие бывают инструменты, разновидности игл и шерсти, варианты тонировки. Под руководством мастера вы создадите необычную игрушку. 6+

Фото: пресс-служба