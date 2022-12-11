Более 200 новобранцев Преображенского полка приняли присягу в Музее Победы

Более 200 новобранцев из Москвы и Московской области, Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Орловской, Смоленской, Тверской областей и других регионов Центрального федерального округа России приняли присягу и стали солдатами. На торжественном мероприятии присутствовали представители командования полка, ветеранских и общественных организаций, воспитанники «Юнармии», родные новобранцев.





С напутственными словами перед военнослужащими выступили командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка полковник Сергей Николаевич Бессонов, ветеран Преображенского полка, командир полка в период с 2003 по 2006 гг., полковник Евгений Юрьевич Моросников, мама военнослужащего, принявшего присягу, председатель фонда «Женщины России» Юлия Школенко, а также представители «Юнармии» и Московского дома ветеранов войн и Вооруженных сил.





«Сегодня вы совершили важный шаг в своей жизни — приняли присягу и стали настоящими защитниками Родины. Я уверен, что годы службы оставят самые яркие впечатления. Высоко и достойно несите боевое знамя части, умножайте войсковое товарищество, чтите наши традиции, защищайте Родину и гордитесь службой в столице нашей страны», — поздравил новобранцев командир 154-го отдельного комендантского Преображенского полка, полковник Сергей Николаевич Бессонов.

«От лица вновь прибывшего пополнения хочу заверить, что мы своим трудом, стараниями, успешной учебой будем достойны высокого звания война 154-го отдельного комендантского Преображенского полка и уверено шагнем в его ряды. Будем достойно выполнять свой воинский долг, требования устава, приказы командиров», — выступил приведенный к присяге солдат Артем Сергеевич Смирнов.





Завершением мероприятия стали показательные выступлениями образцового военного оркестра. Бойцы исполнили композиции «Прощание славянки», «Катюша», военный марш и другие.





154-й отдельный комендантский Преображенский полк обеспечивает проведение мероприятий с участием Президента и Председателя правительства России как на территории страны, так и за рубежом, а также ритуалов встреч и проводов глав иностранных, государственных, правительственных и военных делегаций во время их официальных визитов в страну, возложение венков на мемориальном комплексе «Могила Неизвестного Солдата у Кремлевской стены», военных парадов и других мероприятий государственного значения.