В МГАТ «Русская песня» состоится презентация Всероссийской акции и книги-альбома «Вышитая карта России»

В рамках проекта впервые в натуральную величину – 3х7 метров – будет представлена «Вышитая карта России» – проект, объединивший всю страну. В карту уже включены фрагменты вышивок из регионов, присоединившихся к России 30 сентября, – Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Главными героями презентации станут мастера – 200 вышивальщиц, которые трудились над полотном, вышивая традиционные узоры, повторяющие географические очертания областей, краев, республик, округов и городов.

«Суть проекта заключается в том, чтобы лучшие мастерицы из каждого региона страны вышили фрагмент территории своего субъекта, после чего все фрагменты были собраны в единое полотно. В результате получилась карта, отображающая удивительное многообразие России, ее многонациональность и мощь», – говорит Надежда Георгиевна Бабкина. - Представьте, какой энергетической силой наделена эта карта! За каждым стежком, за каждым орнаментом стоит история, формировавшаяся веками в том или ином регионе. Я бы назвала Вышитую карту России мощным оберегом нашей страны».

Зрители увидят и услышат традиционные якутские барабаны, карельский кантеле, русскую гармонь, удмуртский перепляс, калмыцкий ишкимдык, осетинский танец Симд, вошедший в Антологию народной культуры и, конечно, песни на самых разных языках.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства культуры Российской Федерации в рамках Года культурного наследия нардов России. Организаторы: Министерство культуры РФ, Министерство по делам национальностей и архивного дела Чувашской Республики; МГАТ «Русская песня»; ФАДН России и ГРДНТ им. В.Д. Поленова.

Фото: Pixabay