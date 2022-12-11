Фильм «Золотая бронза» победил на Всероссийском фестивале патриотического кино

11.12.2022

Фильм «Золотая бронза» победил на Всероссийском фестивале патриотического кино

Фильм «Золотая бронза» стал победителем Всероссийского фестиваля патриотического кино «Русское элементарное кино» [REC]. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании «Триикс Медиа», снявшей картину.

«В кинозале «Ленфильма» прошла торжественная церемония награждения победителей фестиваля патриотического кино [REC]. Фильм «Золотая бронза» стал победителем в номинации «Лучший игровой полнометражный фильм», — сказали в пресс-службе.

Художественный фильм режиссера Игоря Копылова «Золотая бронза» рассказывает о жизни людей после трагедии в Беслане. 

Фото: Pixabay