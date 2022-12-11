Фильм «Золотая бронза» победил на Всероссийском фестивале патриотического кино

Фильм «Золотая бронза» стал победителем Всероссийского фестиваля патриотического кино «Русское элеме...
12 декабря в Москве состоится итоговая конференция киноотрасли при участии министра культуры Российс...
13 декабря 2022 года в Москве состоится VII Международный благотворительный кадетский бал (МБКБ 2022...
13 и 14 декабря 2022 года в Луганске состоятся «Большие гастроли» Московского государственного акаде...
Церемония открытия 28-го международного киносмотра прошла в Доме кино, сообщила пресс-служба меропри...
Фильм «Золотая бронза» стал победителем Всероссийского фестиваля патриотического кино «Русское элеме...
12 декабря в Москве состоится итоговая конференция киноотрасли при участии министра культуры Российс...
13 декабря 2022 года в Москве состоится VII Международный благотворительный кадетский бал (МБКБ 2022...
13 и 14 декабря 2022 года в Луганске состоятся «Большие гастроли» Московского государственного акаде...
Церемония открытия 28-го международного киносмотра прошла в Доме кино, сообщила пресс-служба меропри...
В экспозицию вошли работы Филиппа Орлова, выпускника СПбГАИЖСА им. Ильи Репина, сообщается на стра...
Количество просмотров трейлеров, показанных на премии The Games Awards 2022, подсчитал блогер и анал...
Среди самых важных проектов уходящего года эксперты отметили «Всё везде и сразу», «Аватар 2», «Белый...
Постановку по были «Ваня Датский» представили в Архангельске 10 декабря, сообщается на странице Ломо...
Премьера первых трех эпизодов шоу о герцоге и герцогине Сассекских состоялась на Netflix 9 декабря...
Онлайн-премьера фильма Антуана Фукуа, основанная на реальной истории беглого раба Гордона, состоял...
Russian Film Festival проводится в онлайн-формате с 9 по 11 декабря, сообщило РИА Новости со ссылк...
За неделю с релиза дебютный ролик по новой части франшизы «Трансформеры» набрал 494 млн просмотров...
Ролик по драматическому шоу канадского режиссера и актера появился на YouTube-канале французской к...
Спектакль в постановке бывшего главного режиссера Мариинского театра дадут 10 декабря, говорится в п...
Alien Ридли Скотта возглавил «абсолютный топ» популярнейших фантастических лент про пришельцев по ве...
Первую полнометражную ленту артистка снимет в сотрудничестве с кинокомпанией Searchlight, сообщил Va...
Американский артист скончался в возрасте 70 лет. Об этом говорится в заявлении его семьи, сообщил NY...
11.12.2022