«Киноиндустрия в новой реальности»: в Москве состоится итоговая конференция киноотрасли

11.12.2022
Конференция «Киноиндустрия в новой реальности» пройдет в пространстве «Старт Хаб» на Красном Октябре. Инициатором мероприятия выступает Министерство культуры Российской Федерации при организационной поддержке Киностудии им. М. Горького. Ключевые лица киноиндустрии обсудят итоги года, актуальные вызовы отрасли и возможности для развития.
В конференции также примут участие представители профильных ведомств, руководители крупнейших продюсерских компаний, дистрибьютеров, кинотеатральных сетей, видеосервисов, профессиональных ассоциаций.
Среди спикеров – руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин, генеральный директор «МТС Медиа» (KION) Игорь Мишин, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» Алексей Гореславский, руководитель кинокомпании «СТВ» Сергей Сельянов, директор по контентной политике «Ростелеком» Александр Косарим, продюсер оригинального контента Okko Гавриил Гордеев, генеральный директор «Централ Партнершип» Вадим Верещагин. Генеральный директор Киностудии им. М. Горького, председатель Совета Директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева выступит модератором пленарного заседания.