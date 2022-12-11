В Москве пройдет VII Международный Благотворительный Кадетский Бал

Об этом сообщила руководитель Патриотического проекта «Международный Благотворительный Кадетский Бал», президент Благотворительного фонда Юлии Кирпичниковой по поддержке социально-экономических программ Юлия Кирпичникова. По ее словам, всего в мероприятии примут участие 1600 детей от 14 до 18 лет из 403 образовательных учреждений страны.

«Нам очень радостно, что в этом году в прекрасном празднике примут участие дети из новых субъектов Российской Федерации – Донецкой и Луганской Народных Республик, – сказала Юлия Кирпичникова. – Ребята из ДНР и ЛНР уже не первый год с нами – в нашем мероприятии с большим успехом они участвуют с 2019 года, и они для нас уже давно стали родными, нашими».

Руководитель проекта добавила, что в этом году приедут новые участники – делегации кадетских общеобразовательных учреждений Камчатского, Приморского, Забайкальского края, Магаданской и Сахалинской области.

Председатель Оргкомитета МБКБ, председатель Комитета Государственной Думы Российской Федерации по обороне, генерал-полковник Андрей Картаполов сообщил, что в этом году в адрес Жюри МБКБ было направлено 1200 заявок-видеопрезентаций из 74 регионов страны, а также свою видеопрезентацию направили кадеты из Республики Беларусь.

«Члены Жюри проделали огромную работу, отсмотрев все видеопрезентации для определения победителей номинаций МБКБ. Это была сложная задача, все видеопрезентации были сделаны на высоком профессиональном уровне. Но главное не в этом. Главное, что наши участники по-настоящему любят свою страну, ее культуру и традиции. Отрадно видеть искренний патриотизм нашей молодежи. В своих видеопрезентациях ребята рассказывают о своем училище, почему выбрали именно кадетское образование, рассказывают о своих достижениях, планах, целях, о своем городе и крае, в котором живут, чем дорожат и чем гордятся. Это вызывает чувство гордости за нашу прекрасную молодежь, которая была, есть и будет надежной опорой Российского государства», - сказал Андрей Картаполов.

«Дружба – это то, что сегодня и всегда нас всех объединяет. Это самое главное на нашем празднике и в жизни. Дружба, взаимовыручка, духовность, нравственность – это основные жизненные критерии, которыми должен руководствоваться в жизни человек и гражданин своей страны. Помощь близким и родным, любовь к Отечеству, следование традициям своего народа и своей страны, и все это основано на дружбе», – сказал председатель Попечительского Совета МБКБ, кавалер Ордена «За заслуги перед Отечеством» II и III степени, кавалер ордена «За честь и доблесть» и ордена Святого благоверного князя Даниила Московского 1-й степени, кавалер медали «Слава Адыгеи», кавалер ордена РПЦ «Слава и Честь» II степени за благотворительную деятельность Хазрет Совмен.

«Дружба и единство, общие культурные и нравственные ценности, уважение к гражданам нашей великой страны, которые принесли славу своему Отечеству на протяжении всей славной истории Российского государства и строительство будущего на этой основе – вот главная цель нашего Международного Благотворительного Кадетского Бала», – подчеркнул председатель Попечительского Совета МБКБ.

Фото: Минкультуры РФ